ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في الأردن اليوم الاثنين الى 20 حالة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأردن حاليا إلى 20 حالة، وفقاً لمدير مستشفى الأمير حمزة عبد الرزاق الخشمان، مساء الاثنين.

وزير الصحة الدكتور سعد جابر كان قد اعلن، مساء اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 19.

وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة قد اعلن عن تسجيل إصابة جديدة لسائح بريطاني.

وكان مصدر رسمي في وزارة الصحة قد ابلغ قناة “المملكة”، في وقت من اليوم الاثنين، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن حالياً قد ارتفع إلى 17 حالة.

فقد سجل الأردن، الاثنين، 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17 حالة، بحسب مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور عبدالرزاق الخشمان، فيما يشتبه بإصابتين بالفيروس في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.

وأوضح الخشمان أن الحالات المصابة الجديدة اثنتين لأردنيين (أب وابنته) كانا في إسبانيا، واكتشفت إصابتهما بالفيروس في مستشفى الملك المؤسس في إربد، وتم نقلهما إلى قسم العزل في مستشفى الأمير حمزة، فيما تعود الحالتان الثالثة والرابعة لأردنيين اثنين خالطا حالة مصابة.

وقال مدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور محمد الغزو، إن المستشفى ينتظر نتائج فحوصات لحالتين يشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن النتائج ستظهر خلال الساعات المقبلة.

وأضاف أنه تم إدخال 9 حالات منذ الأحد إلى المستشفى للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن نتيجة الفحص كانت إيجابية لحالتين، وتم نقلهما إلى مستشفى الأمير حمزة منذ الصباح، فيما أثبتت الفحوصات المخبرية وجود 5 حالات سلبية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت الأحد، إصابة 12 شخصا، بينهم 6 سياح فرنسيين، وعراقية مقيمة في الأردن، و5 أردنيين قدموا من الخارج أو خالطوا مصابين بالفيروس.

وأوضحت أن جميع الحالات التي اكتشفت لغاية الآن في الأردن هي لأردنيين قدموا من خارج الأردن، أو لأردنيين خالطوا هذه الحالات.