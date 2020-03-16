ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم وكتلة هوائية باردة غدا

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الاثنين، وتكون الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

ووفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة، كما ويتوقع في ساعات متأخرة من الليل أن يتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

وتتأثر المملكة تدريجيا غدا بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة، حيث تنخفض درجات الحرارة، وتسود أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، قد تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد احياناً في ساعات ما بعد الظهر في المناطق الشمالية، كما يتوقع أن تمتد الهطولات مع ساعات المساء والليل إلى أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار ولاسيما في مناطق البادية.

وتتأثر المملكة الأربعاء بمنخفض جوي يتمركز فوق سوريا، ويطرأ انخفاض اخر وملموس على درجات الحرارة وتصبح الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة في أغلب المناطق، وتهطل زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 19 – 10 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 7، وفي مرتفعات الشراة 14 – 6، وفي مناطق البادية 21 – 9، في مناطق السهول 18 – 10، وفي الأغوار الشمالية 25 – 15، والأغوار الجنوبية 27 – 16، والبحر الميت وخليج العقبة 25 – 15 درجة مئوية.

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