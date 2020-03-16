إجراءات حجر صحي احترازية وإجبارية لجميع القادمين للمملكة ومنع عائلاتهم من استقبالهم بالمطارات والمعابر الحدودية



عمان 16 اذار (بترا)- أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، إجراءات حكومية صحية احترازية إضافية يبدأ تنفيذها فورا لمنع انتشار العدوى وحماية صحة المواطنين والقادمين.

وتشمل الإجراءات فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين إلى المملكة على النحو التالي:

يخضع جميع القادمين إلى الأردن عبر المطارات والمعابر الحدودية اعتبارا من اليوم الاثنين فصاعداً لحجر صحي إجباري لمدة 14 يوما في مرافق فندقية مخصصة حددتها الحكومة في منطقة البحر الميت والعاصمة عمان، يخضعون خلالها للإجراءات الصحية التي تعتمدها وزارة الصحة.

وكإجراء صحي احترازي، يُمنع استقبال القادمين عبر المطارات والمعابر الحدودية من قبل عائلاتهم أو أي شخص كان من اليوم فصاعدا، ولن يسمح بالتواجد في المطارات والمعابر الحدودية إلا للأشخاص المخولين بذلك. وسيتم تأمين القادمين بالمواصلات لنقلهم لأماكن الحجر المخصصة وسبل الاتصال مع عائلاتهم.

وشدد العضايلة، على أهمية الالتزام الكامل بالقرارات الوقائية التي أعلنتها الحكومة سابقا، مؤكدا أن الحكومة وفي إطار حرصها على سلامة صحة المواطنين والحد من انتشار وباء كورونا المستجد، لن تتهاون في تطبيق القانون، وستتخذ إجراءات حازمة لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار الى توجه حكومي لإقرار المزيد من الإجراءات الصحية الوقائية المرتبطة بالنقل العام وتنظيم العمل في بعض المنشآت، سيتم إعلانها لاحقا، داعيا وسائل الإعلام الوطنية المسؤولة والشريكة الى أن تنقل الحقيقة من خلال استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية.