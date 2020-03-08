ورود حمراء للمرأة العاملة في عيدها العالمي

في الثامن من آذار

يوم عيدك العالمي

يا أخت الرجال

أيتها العاملة الكادحة

تنحني لك الهامات

اجلالًا وكبرياء

نهديكِ أجمل التحيات

وباقات من الورود الحمراء

طوبى لنساء فلسطين

ولهن كل الفخر والاعتزاز

اللواتي اكتوين بالظلم

والقهر الذكوري

وجمر الاحتلال

فشمخن كنخيل أريحا

وصمدن كجبال جرزيم

وعيبال

صنعنَ المجد الفلسطيني

وجسدّن أروع آيات النضال

وسطرنَّ ملاحم المقاومة

والكفاح

أنجبنَ أبطالًا من

البواسل الشجعان

وقدمنَّ على مذابح

وقرابين الحرية

قوافل الشهداء

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