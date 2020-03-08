انتخاب هيئة ادارية جديدة لجمعية ديوان عشيرة المحيسن في عمان



عقدت الهيئة العامة لجمعية ديوان عشيرة المحيسن في عمان اجتماعها السنوي امس السبت، وجرى خلال الاجتماع المصادقة على التقرير الاداري والتقرير المالي وانتخاب هيئة ادارية جديدة للاعوام 2020-2022 وعلى النحو التالي :-

1- الدكتور زيد احمد المحيسن رئيسا

2- السيد حازم مازن المحيسن نائبا للرئيس

3- السيد رائد عبد الفتاح القواسمه المحيسن امينا للسر

4- السيد خالد عودة المحيسن امينا للصندوق

5- السيد زياد هاني المحيسن عضوا

6- السيد محمود محمد عبد النبي المحيسن عضوا

7- السيد عدنان المحيسن عضوا

8- السيد ايمن المحيسن عضوا

وعلى هامش الاجتماع اقيم حفل عشاء على شرف الحضور

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