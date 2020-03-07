دراسة مسح جواز سفر القادمين لتحديد أماكن تواجدهم آخر 14 يوما

وفقاً لـ رويترز وأسوشييتد برس .. السعودية تحتجز 3 من زعماء الأسرة المالكة أحدهم شقيق الملك بدعوى التخطيط لانقلاب
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