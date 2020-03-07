السيناريوهات المحتملة لتشكيل حكومة اسرائيلية جديدة !!

أكدت نتائج الانتخابات الثالثة التي جرت في اسرائيل يوم الاثنين الأخير، عن فوز نتنياهو وحزب الليكود، وتقدم المعسكر الذي ينتمي إليه بما في ذلك المستوطنون وغلاة أرض اسرائيل والمتدينون على أشكالهم والوانهم وتصنيفاتهم المتنوعة.

كذلك نشير النتائج إلى أن الجمود وعدم الاستقرار الحزبي والسياسي الذي تشهده الدولة الصهيونية منذ أكثر من عام ما زال قائمًا، والأزمة السياسية والصراعات الحزبية تتعمق أكثر، وليس لأي حزب من الاحزاب الكبيرة ( الليكود )، و ( أزرق أبيض ) امكانية تشكيل حكومة، سواء كانت حكومة يمين ضيقة أو حكومة وحدة وطنية أو حكومة ضيقة برئاسة غانتس.

وفي هذا الوضع والحال القائم فإن أمام نتنياهو ثلاثة سيناريوهات محتملة : اولًا، انسحاب اعضاء من حزب ” أبيض أزرق ” والانضمام إلى معسكر نتنياهو مقابل مناصب وزارية مغرية، ثانيًا اقناع ليبرمان العنصري بالانضمام لحكومته، ثالثَا : تشكيل حكومة وحدة وطنية، والسيناريو الرابع التوجه والذهاب لانتخابات رابعة، وهو الأقرب على ضوء التصريحات، وصورة تشكيلات القوى والكتل الحزبية، واعلان قوى اليمين والتطرف إنها لن تتنازل عن التحالف مع نتنياهو حتى لو بدأت محاكمته، وحتى لو تم سنّ قانون جديد يمنع إناطة مهمة تشكيل حكومة لمن قدمت بحقه لوائح اتهام خطيرة. وليس أمامنا سوى الانتظار عما ما تسكشفه الأيام القادمة وما ستتمخض عنه محاولات نتنياهو تشكيل حكومة برئاسته لإنقاذ نفسه من محاكمات الفساد والحفاظ على مستقبله السياسي..!

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