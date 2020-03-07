البرلمان العربي يؤكد رفضه وإدانته لتدخل تركيا الوقح في الشؤون الداخلية للدول العربية

أكد رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، دعم وتأييد قرار مجلس جامعة الدول العربية، الذي يرفض ويدين التدخلات التركية في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية وانتهاك سيادتها.

البرلمان العربي يؤكد رفضه وإدانته لتدخل تركيا في الشؤون الداخلية لدول عربيةتركيا ترفض مواقف الجامعة العربية “العدائية” ضدها

وقال السلمي، في بيان اليوم السبت، إن “قرار وزراء الخارجية العرب برفض وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية جاء ملبيا لمطالب الشعب العربي، ومعبرا عن موقف عربي جماعي موحد إزاء التصدي للتهديدات والتدخلات التركية المرفوضة في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتعدي على سيادة عدد من الدول العربية، وانتهاك مبادئ حُسن الجوار، وأعمالها العدائية”.

وطالب رئيس البرلمان العربي “المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لإيقاف التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية”، مؤكدا أنه “سيبلغ قرار مجلس وزراء الخارجية العرب للاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية، والطلب منها دعم ومساندة الموقف العربي وإدانة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، باعتبار ذلك يشكل تهديدا مباشرا للأمـن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين، ومبادئ حسن الجوار، وانتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلـس الأمـن الدولي”.