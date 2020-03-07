اعتقال 3 أشخاص اشتركوا بمقتل شخص خلال مشاجرة بمحافظة الزرقاء

قال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام أن بلاغا ورد إلى مديرية شرطة الزرقاء مساء الامس حول وقوع مشاجرة بين مجموعة أشخاص على اثر خلافات بينهم، حيث أسعف احدهم إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة .

وأضاف الناطق الإعلامي أن فريقا تحقيقيا من إدارة البحث الجنائي تولى التحقيق بالقضية وتمكن من خلال جمع المعلومات من تحديد ثلاثة أشخاص اشتركوا بالمشاجرة ومقتل ذلك الشخص، وبالبحث عنهم تبين أنهم تواروا عن الأنظار ليتم بعد ذلك تحديد مكان تواجدهم في محافظة عجلون وجرى التحرك إلى المكان وإلقاء القبض عليهم جميعاً، وضبط بحوزتهم الاداة الحادة المستخدمة في الجريمة وما زالت التحقيقات جارية.

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