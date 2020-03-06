وزارة المياه تحذر سكان الروضة والكفرين من فيضان سد الكفرين

‎حذرت وزارة المياه والري من فيضان سد الكفرين خلال الساعات القليلة المقبلة بعد قرب امتلائه بكامل طاقته التخزينية باتجاه مناطق الاغوار والروضة والكفرين البالغة (4ر8) مليون متر مكعب حيث وصل التخزين الى اكثر من 98 بالمئة.

‎ودعا الناطق الاعلامي في وزارة المياه والري عمر سلامة في بيان اليوم الجمعة، المواطنين الى ضرورة اخذ الحيطة والحذر وكذلك البلديات والجهات المعنية لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وعدم الاقتراب من مجرى الوادي حيث ستتدفق المياه بطاقة 15 متر مربع بالثانية. ودعا الى ضرورة متابعة مواقع الوزارة باستمرار للاطلاع على واقع السدود واحتمالية فيضان المياه فيها .

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