جراء تسارع انتشار كورونا في دول العالم.. الحكومة تنصح المواطنين بتفادي السفر إلا للضرورة القصوى



‏‎عمان 6 آذار (بترا)- قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر إن الحكومة تنصح المواطنين بتفادي السفر إلا للضرورة القصوى في ظل تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم .

وبين الدكتور جابر، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن اللجنة الوطنية للأوبئة وجهت نصائح لفريق العمل الحكومي الخاص بمتابعة مستجدات فيروس كورونا بضرورة تفادي المواطنين السفر إلا للضرورة القصوى كإجراء احترازي يحد من فرص انتشار الفيروس.

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