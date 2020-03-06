المملكة تتأثر اليوم بمنخفض جوي مصحوب بالامطار المفيدة جدا للمزروعات

تتأثر المملكة اليوم الجمعة، بكتلة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي سريع يتمركز فوق بلاد الشام، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل أمطار متفرقة في أنحاء مختلفة من المملكة، تكون غزيرة أحياناً في المناطق الشمالية والوسطى والأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وقد تكون مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق.

ويتوقع خلال ساعات الليل أن تضعف الهطولات وتخف سرعة الرياح.

وتكون الاجواء يوم غد السبت باردة نسبياً وغائمة جزئياً، مع وجود فرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات اثناء النهار.

ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة يوم الاحد المقبل، وتكون الأجواء مستقرة ودافئة بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

كما يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم الاثنين بحيث تكون أعلى من معدلاتها الاعتيادية السنوية بحوالي 7-8 درجات مئوية، وتكون الاجواء دافئة بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا خلال النهار.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 15- 6 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية من 15- 7 وفي المناطق الجنوبية من 14- 7، وفي المناطق الوسطى 14- 8، وفي العقبة 23- 14 درجة مئوية.

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