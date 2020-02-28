جراء حماقة اردوغان في ادلب.. تركيا تحظر البيع على المكشوف للأسهم والليرة تتراجع لأدنى مستوى منذ 17 شهرا

اسطنبول (رويترز) – انخفضت الليرة التركية لأدنى مستوى في 17 شهرا اليوم الجمعة وحظرت جهة تنظيمية البيع على المكشوف لكل الأسهم التركية لمدة يوم، بعد أن قتل قصف جوي 33 جنديا تركيا وقالت أنقرة إنها لم تعد تمنع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا.

وبلغت الليرة 6.2475 مقابل الدولار بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش، لتتراجع 0.65 بالمئة مقارنة مع إغلاق عند 6.2080 أمس الخميس، مما يصل بخسائرها منذ بداية العام الجاري إلى نحو خمسة بالمئة. والعملة عند أدنى مستوياتها في التعاملات الاعتيادية منذ سبتمبر أيلول 2018.

وفي ”انهيار وجيز“ في التعاملات الآسيوية في 26 أغسطس آب من العام الماضي، بلغت الليرة لفترة قصيرة مستوى 6.47 حين كانت السيولة شديدة الانخفاض.

وقال مجلس أسواق رأس المال في تركيا إنه حظر البيع على المكشوف لجميع الأسهم المدرجة في بورصة اسطنبول يوم الجمعة. واتخذ المجلس خطوات مماثلة في السابق في أوقات ارتفاع التقلبات بما في ذلك في العام الماضي.

وأرسلت تركيا آلاف القوات ومعدات عسكرية ثقيلة إلى سوريا وحذر الرئيس رجب طيب أردوغان من أن تركيا ستشن هجوما شاملا لطرد القوات السورية ما لم تنسحب من مواقع مراقبة تركية في المنطقة.

ورفع مقتل 33 جنديا تركيا في ضربة جوية قامت بها القوات الحكومية السورية في محافظة إدلب إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في المنطقة إلى 54 هذا الشهر.

وعلى هذا الصعيد،بدأت بورصة اسطنبول تداولات اليوم الجمعة على تراجع حاد بعد التصعيد في شمال سوريا، حيث قتل 33 جنديا تركيا في داخل إدلب بسوريا ليلة أمس، وحديث تركيا عن موجة هجرة للاجئين إلى أوروبا.

وأظهر موقع “بلومبرغ” أن مؤشر البورصة الرئيسي Borsa Istanbul 100 Index انخفض، بحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، بنسبة 8.18% إلى 101384 نقطة.