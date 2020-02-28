الآلاف يشاركون اليوم في “صلاة الفجر” بالمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي ومسجد النصر بنابلس/ فيديو

شارك آلاف من المصلين الفلسطينيينفي أداء صلاة الفجر اليوم الجمعة، بساحات المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي ومعظم المساجد في فلسطين المحتلة، ضمن حملة الفجر العظيم دعما للأقصى والمقدسات المهددة بالاستيطان والتهويد.

وقد توسعت الحملة ليشارك فيها معظم مساجد الضفة المحتلة، فيما شهد الكثير من المساجد ترديد التكبيرات والابتهالات الدينية والهتافات الداعمة للمسجد الأقصى المبارك.

وتوافد آلاف المواطنين، في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، إلى مساجد المدينة وقراها ومخيماتها، للمشاركة بصلاة فجر الجمعة الخامسة من فعاليات “الفجر العظيم”.

وقد اكتظ مسجد النصر بالبلدة القديمة بالمصلين الذين افترش الكثير منهم الساحات الخارجية والأسواق المحيطة وأسطح بعض البنايات.

وردد المصلون شعارات تعبر عن نصرة المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريفين.