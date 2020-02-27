بعد مقتل 33 عسكرياً تركياً.. وزارة الدفاع الروسية تؤكد انهم تعرضوا للقصف في إدلب لانهم كانوا ضمن صفوف الإرهابيين
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جرينتش+2 12:54
السعودية تعلق الدخول لأراضيها لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي بسبب “كورونا”.. فماذا عن موسم الحج المقبل؟؟

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