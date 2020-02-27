الرزاز يوعز بتأمين موقع حجر صحي لائق ويجدد التأكيد بخلو الأردن من أية إصابة بفيروس الكورونا حتى الآن

بعد مقتل 33 عسكرياً تركياً.. وزارة الدفاع الروسية تؤكد انهم تعرضوا للقصف في إدلب لانهم كانوا ضمن صفوف الإرهابيين
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جرينتش+2 12:54
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