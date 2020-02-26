نساء من ذهب.. مسلسل رمضاني يضم السقا ونادية ونبيلة وهيفاء

يظهر النجم أحمد السقا مع النجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد فى مسلسلهما الجديد “نساء من ذهب”، حيث يشارك السقا كضيف شرف خلال الأحداث،وقد تواجد السقا فى العاصمة اللبنانية بيروت هذا الأسبوع من أجل تصوير مشاهده فى العمل، ليكون السقا مفاجأة تقدمها النجمتان فى رمضان المقبل، إلى جانب عدد آخر من النجوم الذى يظهرون كضيوف شرف.

مسلسل “نساء من ذهب” تدور أحداثه فى إطار كوميدى، وهو أقرب للسيت كوم، ويشارك فى بطولته كل من: سميحة أيوب وهالة فاخر، إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف، منهم: أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور وسليمان عيد، وأيضا هيفاء وهبى، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعا.

المسلسل حسب الاصل الأمريكى المأخوذ منهن تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلمها تجدان انهما قد اشتريا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا، وتدخلان فى صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التى تجعلهما صديقتين تتعاملان مع بعضهما باسلوب أفضل

ويغيب أحمد السقا عن دراما رمضان المقبل، بعدما قدم العام الماضى مسلسل “ولد الغلابة” تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى، بينما ينشغل هذه الفترة بتصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد “العنكبوت” المقرر طرحه فى دور العرض بموسم عيد الفطر ويشاركه البطولة منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، زكى فطين عبد الوهاب، ويزو ومحمد ممدوح كضيف شرف وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.