ملاحقة الفاعلين.. ضبط طن من اشتال الماريجوانا غرب محافظة البلقاء

ضبطت مرتبات إدارة مكافحة المخدرات وشرطة غرب البلقاء، طنا من اشتال الماريجوانا المخدرة بعد مداهمة موقعين استخدما لزراعتها.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان اليوم الأربعاء، إنه وعلى اثر متابعة معلومات وردت حول قيام اشخاص من المشبوهين والمطلوبين باستخدام موقعين غرب محافظة البلقاء لزراعة اشتال الماريجوانا المخدرة، نفذت ادارة مكافحة المخدرات ومديرية شرطة غرب البلقاء صباح اليوم مداهمة للموقعين.

واضاف انه قد ضُبط في الموقعين ما يقارب 1 طن من اشتال الماريجوانا المخدرة، وجرى التعميم على شخصين ثبت تورطهما في القضية وبوشر البحث عنهما.

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