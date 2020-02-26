بعد مقتل 33 عسكرياً تركياً.. وزارة الدفاع الروسية تؤكد انهم تعرضوا للقصف في إدلب لانهم كانوا ضمن صفوف الإرهابيين
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جرينتش+2 12:52
المرشح الديموقراطي للرئاسة الامريكية “ساندرز” يفكر بإعادة سفارة بلاده من القدس إلى تل أبيب

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