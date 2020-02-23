فيما اكد المرصد السوري اصابة جنود أتراك.. بوتين يعلن ان القوات الروسية دمرت فصائل إرهابية مزودة بعتاد نوعي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن القوات الروسية دمرت في سوريا فصائل إرهابية مزودة بعتاد نوعي ومنعت ظهور تهديدات جدية لروسيا.

وفي كلمة ألقاها في حفلة أقيمت في موسكو بمناسبة عيد “حماة الوطن”، اليوم الأحد 23 فبراير، قال بوتين إن الضباط والجنود الروس أظهروا مهنيتهم العسكرية وكفاءاتهم القتالية العالية أثناء عملياتهم في سوريا، حيث “قضوا على مجموعات إرهابية كبيرة مزودة بأسلحة نوعية، ومنعوا ظهور تهديدات خطيرة لوطننا على مسافة بعيدة منه، كما أنهم ساعدوا السوريين في الحفاظ على سيادة بلدهم”.

وشكر بوتين جميع العسكريين الذين شاركوا في الأعمال القتالية في سوريا على خدمتهم.

وأكد بوتين عزم الدولة الروسية تزويد قواتها المسلحة بأحدث أنواع الأسلحة، بما فيها سلاح الليزر والمنظومات فرط الصوتية، ومنظومات عالية الدقة.

وأشار إلى أن الكثير من الأسلحة الروسية لا مثيل لها في العالم، مضيفا أن هناك “نماذج واعدة عدة، وهي عبارة عن أسلحة المستقبل، قد انتقلنا من مرحلة اختبارها إلى مرحلة وضعها في الخدمة”.

ومن جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عددا من الجنود الأتراك أصيب اليوم الأحد في محافظة إدلب السورية بعدما استهدفت قوات موالية لحكومة دمشق رتلا عسكريا تركيا بالمدفعية الثقيلة مما دفعه للتقهقر باتجاه شمال سوريا.

وأرسلت تركيا آلاف الجنود إلى إدلب على مدى الأسابيع الماضية بعد تصعيد الرئيس السوري بشار الأسد حملته لاستعادة آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة في البلاد، وهو ما دفع ما يقرب من مليون سوري إلى الفرار باتجاه الحدود مع تركيا.

وقُتل حتى الآن 16 جنديا تركيا منذ بدء وصول تعزيزات إلى شمال سوريا هذا الشهر مما يثير احتمال نشوب صراع أوسع نطاقا.

وقال المرصد السوري إن قافلة عسكرية تركية جديدة تضم نحو 65 مركبة دخلت شمال سوريا يوم الأحد وكانت في طريقها إلى منطقة جبل الزاوية بجنوب إدلب لكن القصف وضربات سلاح الجو الروسي أجبرها على التقهقر.

وأضاف المرصد أن نحو 2765 مركبة عسكرية تركية و7600 جندي تركي وصلوا إلى شمال سوريا منذ الثاني من فبراير شباط الجاري.