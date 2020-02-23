فيما اكد المرصد السوري اصابة جنود أتراك.. بوتين يعلن ان القوات الروسية دمرت فصائل إرهابية مزودة بعتاد نوعي
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جرينتش+2 07:02
فيما اكد المرصد السوري اصابة جنود أتراك.. بوتين يعلن ان القوات الروسية دمرت فصائل إرهابية مزودة بعتاد نوعي

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