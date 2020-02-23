سرايا القدس تزف استشهاد “محمد علي الناعم” شرقي خانيونس بقطاع غزة وجرافات الاحتلال تنكل بجثمانه/ فيديو



زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاحد إلى علياء المجد والخلود أحد مجاهديها الأبطال ارتقى إلى العلا شهيداً بإذن الله تعالى في جريمة صهيونية وحشية شرق خانيونس.

وقالت سرايا القدس خلال بيان مقتضب لها :” أن الشهيد المجاهد/ محمد علي حسن الناعم (27 عاماً)، أحد مجاهديها بلواء خانيونس، ارتقى إلى العلا شهيداً بإذن الله تعالى صباح اليوم الأحد 29 جماد ثاني 1441 هـ الموافق 23/2/2020م، في جريمة صهيونية وحشية شرق خانيونس.

ويشار الى ان الاحتلال الاسرائيلي اطلق النار صوب عدد من الشباب صباح اليوم شرق عبسان شرق خانيونس ، مما ادى لارتقاء شهيد ، وإصابة 3 آخرين .

وأفاد شهود عيان لـ “قدس برس”، بأن جرافة تابعة لجيش الاحتلال توغلت في منطقة الحدث وانتشلت جثمان أحد الشهداء، خلال محاولة شبان فلسطينيون سحبه لداخل القطاع.

وذكرت وزارة الصحة بقطاع غزة، أن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية وصلت إلى المستشفى الأوروبي من شرق خانيونس.

وقال شهود عيان لـ “قدس برس” إن الفلسطينيين أصيبا خلال محاولتهما انتشال جثمان الشهيد الذي ارتقيا في المكان فجر اليوم بعد تعرضه لإطلاق نار.

ووفق الشهود ، فقد حاول مزارعون وشبان الوصول للشبان إلا أن قوات الاحتلال تطلق النار عليهم بين الفينة والأخرى، مما أدى لإصابة شاب ثالث.

وأضاف الشهود، أن جرافة إسرائيلية قامت بتمزيق جثمان الشهيد خلال محاولتها منع انتشاله في حين قام قناصة الاحتلال بإطلاق النار على الشبان وجرح اثنين منهم.

شبان خانيونس، تقدموا بشجاعتهم لسحب جثمان هذا الشهيد الذي ارتقى برصاص جيش الاحتلال، عندما اقترب شابين من السياج الفاصل، وحاولا زرع عبوة بحسب ما أورده الناطق بلسان جيش الاحتلال، ولكن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة تجاه الشبان، أدى لإصابة 3 منهم بجراحٍ متوسطة بينهم الشاب خالد النجار وصفت حالته بالخطيرة.

مسلحو حركة حماس الذين كانوا على مرأى من جرافات جيش الاحتلال التي توغلت خارج السياج الفاصل بأكثر من 200 متر وشاهدوا الجرافة وهي تسحب جثمان الشهيد بطريقة مهينة ومحزنة، لم يحركو ساكناً، وبقي جميعهم كالمتفرج في المكان.

الشبان أصابتهم حالة من الألم والانزعاج من موقف مسلحي حماس المتواجدين على مقربة من جرافات جيش الاحتلال التي سحبت جثمان الشهيد بعد أن دهسته وقطعت جسده، دون ان يردوا على جنود العدو,

صباح اللعنة على الاحتلال الصهيوني الحقير .. هكذا تم اختطاف جثمان شهيد عند الحدود مع غزة، بعد قتله صباح اليوم من قبل الإحتلال الصهيوني.💔pic.twitter.com/IbAc1hc2RQ — هوميروس (@SHE5WN6ON) February 23, 2020