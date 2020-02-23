القبض على مرتكب جريمة قتل في الرصيفة بأقل من 24 ساعة

ألقت إدارة البحث الجنائي، القبض على مرتكب جريمة القتل التي وقعت في لواء الرصيفة، أمس السبت.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغاً ورد لمديرية شرطة لواء الرصيفة، مساء أمس السبت، حول قيام أحد الأشخاص بإطلاق عدة عيارات نارية باتجاه أحد الأشخاص إثر خلافات سابقة بينهما، وما لبث أن فارق الحياة، ولاذ مطلق النار بالفرار وتوارى عن الأنظار، وباشر فريق تحقيق من إدارة البحث الجنائي التحقيق في القضية والبحث عن مرتكب الجريمة.

وأضاف في بيان اليوم الأحد، أنه وبأقل من 24 ساعة تمكن فريق التحقيق من تحديد مكان تواجد مرتكب الجريمة ما دفعه لتسليم نفسه والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة وبوشر التحقيق معه.