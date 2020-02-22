يسرا ومنى زكي ودينا الشربيني نجمات المسلسلات الشيقة فى رمضان

نجحت الشركات المصرية المنتجة للأعمال الدرامية فى تسويق مسلسلاتها الرمضانية فى اللحظات الأخيرة، بالرغم من اقتراب بدء ماراثون دراما رمضان 2020، حيث التحقت كل من النجمات يسرا ومنى زكى ودينا الشربينى ومى عز الدين فى بدء التصوير داخل البلاتوهات بعد الانتهاء من معاينات الديكورات وانطلاق التصوير منذ أسبوع تقريبًا، رغم انشغال البعض منهن بأعمال فنية أخرى شأن منى زكى التى تنشغل بتصوير «العنكبوت» حتى الآن ودينا الشربينى التى تواصل تصوير فيلم «يوم 13».

تقاطع طرق..

بدأت النجمة منى زكى تصوير المشاهد الأولى من مسلسلها «تقاطع طرق»، للمخرج تامر محسن فى استوديو الأهرام، السبت الماضى، واستمر التصوير فى نفس الديكور لمدة 5 أيام وجمعت المشاهد بينها وبين الفنان محمد ممدوح وآخرين من النجوم.

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب منى زكى كل من محمد فراج، ومحمد ممدوح، إذ يعد المسلسل التعاون الأول بين منى زكى ومحمد ممدوح فى عمل درامى بينهما، حيث كانت آخر أعمال ممدوح مسلسل «قابيل» الذى عرض فى رمضان الماضى، للمخرج كريم الشناوى، وتأليف مصطفى صقر سيناريو وحوار محمد عز الدين، وشارك فى بطولة المسلسل كل من محمد فراج وأمينة خليل، وعلى الطيب وأحمد كمال ونهى عابدين وآخرون.

خيط حرير..

لم تحسم مى عز الدين والجهة المنتجة للعمل القرار النهائى لعرض مسلسلها «خيط حرير»، والذى بدأت تصويره الأربعاء الماضى، فى الديكور الخاص بالعمل مع المخرج إبراهيم فخر، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى.

ويشارك فى بطولته كل من: نيقولا معوض، ومى سليم ومحمود عبد المغنى وهناد مهنى، سوسن بدر وولاء الشريف، محمد على رزق، وصفاء الطوخى، وأحمد صيام، ويوسف عثمان.

وكانت آخر أعمال مى عز الدين مسلسل «البرنسيسة بيسة» الذى عرض فى السباق الرمضانى الماضى للمخرج أكرم فريد، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، وبوسى، وأمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، وحجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

دهب عيرة..

بعد عدة تأجيلات انطلق تصوير مسلسل «دهب عيرة» للنجمة يسرا السبت الماضى فى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وتجمع المشاهد الأولى بين يسرا وخالد سرحان وسلوى عثمان، للمخرج سامح عبد العزيز، والعمل من إنتاج سينرجى والعدل جروب، كما تجرى الجهة المنتجة فى إنهاء التعاقدات مع باقى النجوم.

وكان من المقرر أن ينطلق التصوير منذ أسبوعين، لكن بسبب سفر يسرا لمهرجان الأوسكار، قرر مخرج العمل تأجيله لتواجدها فى أمريكا لحضور حفل توزيع جوائز أوسكار لعام 2020، كما أجل المخرج سامح عبد العزيز مشاهد النجمة يسرا، بالمسلسل لحين عودتها من باريس، إذ تشارك فى مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية المقام حاليًا فى العاصمة الفرنسية باريس، حيث سافرت بصحبة عدد من الفنانين إلى فرنسا للمشاركة فى المهرجان، حيث يكرم عددا من الفنانين منهم خالد سليم ويسرا وجمال العدل.

مسلسل «دهب عيرة» إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كل من حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبرى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، وخالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.

وتعود يسرا بـ«دهب عيرة» إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها «لدينا أقوال أخرى» الذى تم عرضه بعيدًا عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

لعبة النسيان..

أما النجمة دينا الشربينى فبدأت تصوير مشاهدها الأولى من مسلسل «لعبة النسيان» بمدينة 6 أكتوبر، والتى تنافس به فى السباق الرمضانى المقبل بعد نجاحها العام الماضى من خلال مسلسل «زى الشمس»، مع ريهام عبد الغفور وسوسن بدر وأحمد السعدنى فى أولى تجاربها الدرامية المطلقة، لذلك قررت أن تخوض هذا العام المنافسة بمسلسل «لعبة النسيان» تأليف تامر حبيب وإخراج هانى خليفة فى ثانى بطولاتها الدرامية.

مسلسل «لعبة النسيان» مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وينتمى لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى، والمسلسل مأخوذ من فورمات إيطالية، ويشارك فى بطولته كل من هنا شيحة ورجاء الجداوى وإنجى المقدم وأحمد السعدنى وعلى قاسم ومحمود قابيل.