شرطة الاحتلال تجندل شابا فلسطينيًا بالرصاص في القدس اليوم بدعوى محاولة طعن

القدس المحتلة – خدمة قدس برس

أكدت مصادر صحية رسمية ومحلية فلسطينية، نبأ استشهاد شاب فلسطيني كان قد أصيب برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، في منطقة “باب الأسباط” بمدينة القدس المحتلة.

وقالت وزارة الصحة في تصريح مقتضب لها حصلت عليه “قدس برس” ظهر اليوم، إن “الارتباط المدني الفلسطيني قد ابلغ وزارة الصحة باستشهاد المواطن الذي أطلق الاحتلال النار عليه في القدس.

وأفادت مصادر محلية في جبل المكبر بالقدس، بأن الشهيد يدعى ماهر إبراهيم زعاترة (33 عامًا)، وهو من جبل المكبر. منوهة إلى أن شرطة الاحتلال “أعدمته ميدانيًا” في منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة، اليوم.

وأشار شهود عيان إلى قوات الاحتلال اقتحمت، ظهر اليوم، منزل عائلة الشهيد زعاترة في “حي الصلعة” ببلدة جبل المكبر جنوبي القدس المحتلة، عقب الإعلان عن استشهاده رسميًا.

وذكر الشهود لـ “قدس برس” أن قوات الاحتلال اعتقلت شقيق الشهيد زعاترة ووالدته من منزلهما في جبل المكبر، إلى حالات اعتقال أخرى.

وكانت شرطة الاحتلال، قد أعلنت على لسان الناطق باسمها، ظهر السبت، أن الشاب الفلسطيني الذي أصيب برصاص قواتها صباح اليوم بالقدس المحتلة، قد استشهد متأثرًا بجراحه الخطيرة.

وقال الناطق باسم شرطة الاحتلال في تصريح مقتضب، نقلته القناة “13” العبرية، إن الشاب الذي أصيب عند باب الأسباط قد استشهد، وأصيبت امرأة بشكل طفيف أثناء تواجدها بالمكان.

وصباح اليوم، أصيب شاب فلسطيني، بجراح وصفت بـ “الخطيرة” عقب إطلاق شرطة الاحتلال الإسرائيلي النار عليه قرب باب الأسباط في مدينة القدس المحتلة.

وزعمت القناة “13” العبرية، بأن شرطة الاحتلال “أحبطت” عملية طعن في القدس عقب استهدف شاب فلسطيني بإطلاق نار “كان ينوي تنفيذ عملية طعن ضد عناصر الشرطة الإسرائيلية”.