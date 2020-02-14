حفتر: لا سلم في ليبيا إلا بطرد المليشيات، ولولا سيوف أجدادنا العرب لكان اردوغان الآن يعبد الأصنام

أكد قائد “الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر في كلمة للمتظاهرين بمدينة بنغازي، أنه “‏لا سلم في بلاده إلا بهزيمة المليشيات المسلحة ونزع سلاحها وطردها من ليبيا”.

وقال حفتر، إن “الجيش الوطني الليبي لن يتوقف ولو استنجد الخونة بجميع مرتزقة العالم حتى ترجع طرابلس لحضن الوطن”.

وأضاف: “لن نساوم أو نفرط في ما ضحى من أجله أبناؤنا ولن نحيد عن ثوابتنا، وهي تحرير البلاد من المليشيات المسلحة”.

ووجه حفتر في كلمته للمتظاهرين في مدينة بنغازي، رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها: “لولا سيوف أجدادنا العرب لكنت ما زلت تعبد الأصنام والأوثان”.

وشدد على أن قوات “الجيش الليبي”، لن تتوقف عن محاربة المليشيات الإرهابية وطردها من البلاد”، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة فقط سيتم إعلان وقف دائم لإطلاق النار.

وقال: “نحن على تخوم قلب طرابلس وقاب قوسين أو أدنى من تحريرها”.

وكان المئات من أهالي مدينة بنغازي قدتظاهروا مطالبين “الجيش الوطني الليبي” الاستمرار في عملياته العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس.

ورفع المتظاهرون لافتات وصورا لرئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان موصومة بعلامات حمراء، كما دانوا إرسال تركيا للمسلحين إلى طرابلس ومصراتة، متهمين حكومة السراج بـ”العمالة”.

وعبر المتظاهرون عن دعمهم وتأييدهم للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر التي “تخوض حربا شرسة لتحرير العاصمة”.

وأشار الناطق باسم القيادة العامة “للجيش الوطني الليبي” العميد أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي في بنغازي الأربعاء الماضي، إلى أن “القيادة العامة تتابع باهتمام بالغ جدا الدعوات إلى التظاهر في بنغازي ومدن غرب وجنوب ليبيا لدعم القوات المسلحة في حربها على الإرهاب في مختلف المناطق”.