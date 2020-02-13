وفاة مصريين إثر حادث اختناق من موقد الغاز في عين الباشا

توفي اليوم شخصان إثر استنشاقهما الغازات المنبعثة من موقد غاز داخل أحد المنازل بمنطقة عين الباشا.

وقال الناطق الإعلامي في الدفاع المدني بأن كوادر الإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت مساء اليوم الخميس، مع وفاة شخصين يحملان الجنسية المصرية، إثر استنشاقهما الغازات المنبعثة من موقد غاز داخل أحد المنازل بمنطقة عين الباشا، حيث عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفاتين إلى المستشفى للكشف عليهما من قبل الطب الشرعي .

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