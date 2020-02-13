بعد انتصارها على السرطان.. إليسا تحارب التنمرّ بين الاطفال/ فيديو

طالبت الفنانة اللبنانية إليسا بضرورة توعية الأهل والأولاد على موضوع التنمّر وضرورة تربية الأولاد حتى لا يقعوا ضحية هذه الظاهرة.

ونشرت إليسا عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو صادم لإحدى وقائع التنمر بين فتاتين في إحدى المدارس، وعلقت قائلة:”التنمر قادر يدمّر حياة إنسان، ربّو ولادكن ما يقبلو يعملو هالإشياء، وانتبهوا لما ولادكن يكونو ضحية تنمر لأنو بحاجة لمساعدة، حاربوا التنمر وما تقبلو تسكتو عنو”.

وكانت إليسا قد انتهت من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم ” ذكريات”، من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم، ضمن ألبومها الجديد الذي من المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، ويضم 4 أغنيات لبنانية والباقي مصري.

التنمر قادر يدمّر حياة إنسان. ربّو ولادكن ما يقبلو يعملو هالإشيا، وانتبهو لما ولادكن يكونو ضحية تنمر لأنو بحاجة لمساعدة.

حاربوا التنمر وما تقبلو تسكتو عنو pic.twitter.com/NWC8gJVHz7 — Elissa (@elissakh) February 12, 2020