“التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن” يدعو للمشاركة في مسيرة بوسط عمان غدا

أشاد الناطق الإعلامي للتحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن، الدكتور عبدالفتاح الكيلاني بتحرك الشعب الأردني في مختلف المحافظات ، وتحرك الشعوب العربية رفضاً لمؤامرة صفقة القرن التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وتهدد الأردن دولة ونظاماً وشعباً، كما دعا للمشاركة الشعبية الحاشدة في المسيرة التي دعت لها اللجنة الوطنية لإسقاط صفقة الغاز يوم غد الجمعة من أمام المسجد الحسيني رفضاَ لهذا المخطط الأمريكي الصهيوني الخبيث، ورفضاً لصفقة الغاز مع الاحتلال.

كما أكد الكيلانين في تصريح صادر عنه اليوم الخميس،على الدعم الأردني لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال وتصديه للمشروع الصهيوني بمختلف الوسائل، مؤكداً أن صفقة القرن ستتحطم على صخرة صمود الشعبين الفلسطيني والأردني، وأنه لا يمكن لأي فلسطيني أو أردني أن يقبل بهذه الصفقة أو يسمح بتمريرها.

ودعا الكيلاني الشعوب العربية والإسلامية لمواصلة حراكها في مواجهة مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً استمرار الفعاليات في الأردن حتى يتم اسقاط هذه الصفقة المشؤومة.