اعتقال شخصين سلبا خرطوشا من عامل آسيوي بمزرعة في اربد

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، اليوم الخميس، ان بلاغاً ورد مساء امس لمديرية شرطة غرب اربد حول قيام شخصين مجهولين بالدخول الى احدى المزارع وسلب سلاح ناري ( خرطوش) وهاتفين خلويين من عامل من جنسية اسيوية يعمل داخل المزرعة، وباشر العاملون في شعبة بحث جنائي اقليم الشمال التحقيق في القضية.

واضاف الناطق الاعلامي ان التحقيقات وجمع المعلومات مكنت المحققين من تحديد هوية الشخصين مرتكبي الجريمة والقي القبض عليهما ، وجرى ضبط السلاح الناري والهاتفين المسلوبين وما زال التحقيق جارياً.

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