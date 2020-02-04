رئيس الوزراء ينعى الوزير الأسبق الدكتور محمّد حمدان

نعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز العين والوزير الأسبق الدكتور محمّد حمدان، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم.

واستذكر الرزّاز مناقب الفقيد، مشيداً ببصماته الواضحة في مختلف الميادين التي عمل بها، وإسهاماته في جميع المواقع التي شغلها.

وتقدّم رئيس الوزراء بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسرة الفقيد وذويه، ضارعاً إلى الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه.

وشغل الفقيد منصب وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في عدة حكومات، وعضواً في مجلس الأعيان، ورئيساً لجامعة اليرموك، والعديد من المناصب الأكاديمية والإداريّة في جامعات محلية وعربية.

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