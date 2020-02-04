انخفاض درجة الحرارة اليوم وارتفاعها خلال اليومين المقبلين

ن يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، بينما تميل قليلا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر تدريجيا الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ووفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية ترتفع درجات الحرارة قليلا غدا الأربعاء، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، وتميل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء والليل وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويطرأ الخميس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الاجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

ومع ساعات ليلة الخميس تتكاثر الغيوم تدريجيا على ارتفاعات مختلفة، مع فرصة في ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 14 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية من 10 – 4، وفي مرتفعات الشراة من 11 – 3، وفي مناطق البادية والسهول من 15 – 5، وفي مناطق الأغوار من 22 – 10، والبحر الميت 21 – 11، وفي خليج العقبة من 22 إلى 10 درجات مئوية.

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