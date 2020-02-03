مسلحون ملثممون يفجرون انبوب الغاز القادم من إسرائيل الى مصر في شمال سيناء

أفادت تقارير إعلامية، بأن مسلحين مجهولين فجروا، الليلة الفائتة، في محيط منطقة “بئر العبد” شمالي شبه جزيرة سيناء، خط انبوب الغاز القادم من إسرائيل الى مصر.

وقالت مصادر أمنية محلية إن ستة ملثمين وضعوا عبوات ناسفة أسفل الانبوب ثم قاموا بتفجيرها.

وأوقفت السلطات المصرية المسؤولة، عملية ضخ الغاز في الانبوب من اجل السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع في اعقاب ذلك.

وجاء من وزارة الطاقة الإسرائيلية ان عملية نقل الغاز من إسرائيل الى مصر مستمرة، وانه يتم فحص ما أعلن عن تخريب الخط مع الجهات ذات العلاقة.

يشار الى ان هذه ليست المرة الاولى التي يتعرض هذا الخط لهجمات كهذه إذ تم تفجيره عدة مرات في منطقة العريش وتعطيل ضخ الغاز عبره لمدة طويلة في الماضي، في الفترة التي تلت سقوط الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك حين كان ينقل ذات الأنبوب الغاز في الاتجاه المعاكس، أي من مصر الى إسرائيل.