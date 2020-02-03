لهذا السبب.. هيفاء وهبي تنفعل غاضبة خلال حفلها في المكسيك/ فيديو

انفعلت المطربة اللبنانية، هيفاء وهبي، على خشبة المسرح، خلال إحياء أحدث حفلاتها الغنائية، التي أقامتها في المكسيك.

وقد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لهيفاء وهبي من الحفل، وهي تنفعل على مساعديها بسبب عطل فني في السماعة التي تضعها في أذنها، الأمر الذي أفقدها سماعها لصوتها خلال الغناء، وطالبتهم بسرعة التدخل لحل المشكلة، بعد أن أشارت إليها أكثر من مرة، قبل أن تنفعل عليهم.

من ناحية أخرى، تواصل هيفاء وهبي تصوير مشاهدها في المسلسل التلفزيزني “أسود فاتح”، والمقرر عرضه في سباق دراما رمضان، ويشارك في بطولته شريف سلامة، وأحمد فهمي، وروجينا، وصبري فواز، والممثل السوري معتصم النهار، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.

كما تنتظر الفنانة اللبنانية طرح أحدث أفلامها السينمائية، “أشباح أوروبا”، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة، وهو قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ومن إخراج محمد حماقي.

ويعد فيلم “أشباح أوروبا” هو ثالث تجارب هيفاء وهبي على شاشة السينما، بعد فيلمي “دكان شحاتة” و”حلاوة روح”.

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