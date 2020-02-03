تثبيت أجور النقل العام للركاب طوال العام الحالي



عمان 3 شباط (بترا)- صرح مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة، صلاح اللوزي، أن مجلس إدارة الهيئة قرر تثبيت أجور وسائط النقل العام للركاب كما هي للعام الحالي 2020.

وقال اللوزي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين: إن الهيئة راجعت التغير الذي طرأ على أسعار المحروقات إلى جانب معدل التضخم عن العام 2019، مضيفا أن الهيئة وجدت أن أثر التغير في كل منهما لا يؤثر على أجور وسائط النقل العام للركاب.

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