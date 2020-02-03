المقداد لـ اردوغان: سوريا اليوم ليست سوريا الأمس وجيشنا سيستمر في زحفه لتحرير الوطن من الإرهاب والاحتلال الأجنبي
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جرينتش+2 08:53
الدفاع الروسية تكشف تفاصيل تعرض قوات تركية لقصف سوري بادلب ولافروف يناقش الوضع مع اوغلو

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