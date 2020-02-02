وفاء الكيلاني تنفي شائعة طلاقها من تيم حسن

بعد انتشار شائعات في الفترة الأخيرة حول انفصال الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني عن زوجها الفنان السوري تيم حسن، وذلك على إثر نشرها بعض الحكم والمقولات عن الحب، من خلال حسابها على “تويتر” وهو ما فسره الجمهور على أنه خلاف بينها وبين زوجها، بل إن البعض قال إنهما انفصلا.

وجاء رد الكيلاني على هذه الشائعات بطريقتها، إذ نشرت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على “إنستغرام” صورة ظهرت فيها تحتضن زوجها الذي لم يظهر وجهه، فيما بدا وجهها يضحك للدلالة على أنه لا يوجد خلافات بينهما.

يذكر أن تيم حسن احتفل في أيار (مايو) 2017، بعقد قرانه على الإعلامية وفاء الكيلاني، وفاجأ متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر خبر زواجه.

يشار إلى أن تيم حسن قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “الهيبة 3″، وشاركه البطولة فيه سيرين عبد النور ومنى واصف ومجموعة كبيرة من النجوم، وقامت ببطولة الجزء الأول الممثلة نادين نسيب جيم، فيما كانت نيكول سابا بطلة الجزء الثاني.