قائد فيلق القدس يؤكد لرئيس حركة الجهاد الإسلامي وقوف ايران بحزم ضد “صفقة القرن”

غزة/ الأناضول

أكد قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآاني في اتصال هاتفي أجراه مع الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية زياد النخالة، السبت، وقوف طهران بجانب الشعب الفلسطيني في وجه المؤامرات التي تستهدفه، وبينها “صفقة القرن” المزعومة.

وقالت حركة الجهاد، في بيان حول الاتصال الهاتفي وصل الأناضول نسخة منه، أن قاآني أكد “أن طهران تقف بجانب الشعب الفلسطيني في مواجهة كل المؤامرات التي تستهدف حقوقه التاريخية”، ومنها “صفقة القرن” المزعومة.

كما أكد قاآني أنه “لا تغيير في سياسة الجمهورية الإسلامية تجاه دعم قوى المقاومة في فلسطين وخاصة بعد اغتيال الشهيد قاسم سليماني”، وفق المصدر ذاته.

واغتالت واشنطن سليماني والقيادي في “الحشد الشعبي” العراقي أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد أوائل يناير/كانون الثاني الماضي.

وحسب البيان، لفت قاآني إلى أن “موقف إيران سيكون أكثر قوة وأكثر تصميما على دعم قوى المقاومة في فلسطين وغيرها، حتى إسقاط الهيمنة الأمريكية الصهيونية في المنطقة، وعلى وجه الخصوص في فلسطين”.

من جانبه، أكد النخالة “أن الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة سيسقطون صفقة القرن وكل المؤامرات التي تستهدف حقه التاريخي في فلسطين”.

ومساء الثلاثاء، أعلن ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة، وتركيا وعدة دول أخرى.

وتتضمن الخطة المكونة، إقامة دولة فلسطينية “متصلة” في صورة “أرخبيل” تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.