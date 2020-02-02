الحكومة تقرر توحيد مدة الاجازات السنوية لكل الموظفين لتصبح 30 يوما.

اقرت الحكومة رسميا توحيد مدة الاجازات السنوية لكافة فئات الموظفين لتصبح 30 يوما.

ونشرت رئاسة الوزراء اليوم الاحد، في الجريدة الرسمية قانون معدل لقانون الخدمة المدنية.

وبحسب التعديلات يجب مراعاة مصلحة العمل عند منح الاجازات باستثناء اجازة الامومة او الابوة او الاجازة العرضية او اجازة الحج.

وانواع الاجازات هي :

اجازة سنوية

اجازة الأمومة او الابوة

الاجازة العرضية

اجازة الحج

الاجازات دون راتب او علاوات

الاجازات المرضية.

وفيما يخص الاجازة السنوية، فيستحق الموظف اجازة سنوية مدفوعة الراتب مدتها 30 يوما في السنة.