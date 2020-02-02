احباط محاولتي تهريب مواد مخدرة من والى دولتين مجاورتين

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، محاولة تهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى أراضي المملكة.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أحبطت اليوم الأحد، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجع الأشخاص داخل العمق السوري.

وأضاف المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 600 الف حبة من نوع كبتاغون، و12 كف حشيش، و182 طلقة نوع كلشنكوف تم تحويلها إلى الجهات المختصة.

كما أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة تهريب نصف مليون حبة مخدرة لاحدى دول الجوار، وألقت القبض على ستة اشخاص احدهم من جنسية عربية تورطوا بالقضية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان اليوم الاحد: إن معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام مجموعة من الاشخاص بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيداً لتهريبها إلى احدى دول الجوار حيث تولى فريق تحقيقي خاص من الادارة متابعة التحقيقات لتحديد هوية الاشخاص المتورطين وطريقة التهريب.

وأضاف ان فريق التحقيق ومن خلال ما قام به من جمع للمعلومات تمكن من تحديد هوية الاشخاص المتورطين وطريقة وموعد التهريب عن طريق اخفاء الحبوب المخدرة بمخابئ سرية داخل مركبة تحمل لوحة ارقام لدولة عربية، حيث تم التحرك في الموعد المحدد وجرى ضبط المركبة في محافظة العقبة، وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على نصف مليون حبة مخدرة أُخفيت بجسم المركبة بمخابئ سرية، والقي القبض على ستة اشخاص تورطوا في القضية، احدهم من جنسية عربية، وجرى تحويلهم إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.