المجرم أردوغان: طائرات "إف-16" واطقم المدفعية التركية تقصف اليوم أهدافا في إدلب وتقتل 35 جندياً سورياً
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جرينتش+2 11:19
احباط محاولتي تهريب مواد مخدرة من والى دولتين مجاورتين

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