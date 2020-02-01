مسيرة حاشدة لابناء فلسطين في قلب الكيان الإسرائيلي رفضا لصفقة القرن وتمسكا بارضهم/ فيديو

نظم ابناء فلسطين 48 اليوم مسيرة احتجاج وغضب في مدينة باق الغربية، وسط إسرائيل، وذلك رفضا لما تضمنته خطة الرئيس الأمريكي ترامب للسلام في الشرق الاوسط المعروفة إعلاميا بتسمية “صفقة القرن”.

وقد شارك الالاف في هذه المسيرة ورفعوا الاعلام الفلسطينية وهتفوا منددين بصفقة القرن، معلنين إصرارهم على الصمود في ارضهم وعدم الانتقال الى إدارة السلطة الفلسطينية.

يذكر ان المواطنين العرب في منطقة المثلث الواقعة في أواسط إسرائيل والقريبة من الحدود مع المناطق الفلسطينية، يشعرون بالقلق العميق جراء ما تضمنته خطة الرئيس ترامب، التي تنص على انه في حال موافقة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، يمكن تبادل مناطق مأهولة بالسكان بين الجانبين، وخصت خطة ترامب بلدات عربية بعينها، هي مدن وقرى منطقة تعرف بمنطقة المثلث، ويبلغ عدد سكان هذه البلدات التي وردت اسماؤها في الخطة نحو 400 ألف شخص.

والبلدات العربية داخل إسرائيل المذكورة في صفقة القرن والمرشحة للانتقال الى السيطرة الفلسطينية هي: كفر قرع وعرعرة وباقة الغربية وأم الفحم وقلنسوة والطيبة وكفر قاسم والطيرة وكفر برا وجلجولية.

وتضيف الخطة أن “هذه المجتمعات التي تعرِّف عن ذاتها إلى حد كبير على أنها فلسطينية تم تحديدها أصلاً لتقع تحت السيطرة الأردنية خلال مفاوضات خط الهدنة لعام 1949. لكن إسرائيل احتفظت بها في النهاية لأسباب عسكرية تراجعت أهميتها منذ ذلك الحين. تطرح رؤية هذه الخطة إمكانية إعادة رسم حدود إسرائيل باتفاق الطرفين، بحيث تصبح قرى المثلث جزءًا من دولة فلسطين. وفي إطار مثل هذا الاتفاق، تخضع الحقوق المدنية لسكان المثلث للقوانين الاسرائيلية، وتناط الأحكام القضائية بالجهة التي تنقل اليها”.

وتطرح هذه الخطة ايضا ضم المستوطنات اليهودية المقامة على أراضٍ في الضفة الغربية الى دولة إسرائيل.

وتأتي مسيرة اليوم في مدينة باقة الغربية بدعوة من لجنة المتابعة العليا لقضايا المواطنين العرب في إسرائيل.

ويقدر عدد المواطنين العرب في اسرائيل بمليون ونصف المليون نسمة ينحدرون من أصل 160 ألف فلسطيني بقوا في أرضهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948. وتبلغ نسبتهم ما يقارب 18% من مجمل سكان اسرائيل.