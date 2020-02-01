شغب في إربد بعد انتحار شخص بعد مصادرة بسطته

شهدت منطقة الحي الشمالي في محافظة إربد أعمال شغب، اليوم السبت، بعد إقدام صاحب بسطة على الانتحار شنقا إثر مصادرة البلدية بسطته.

وقد أغلق محتجون شارع القدس بالحجارة والإطارات المطاطية المشتعلة بعد قيام شاب عشريني بالانتحار شنقا على خلفية ادعائهم قيام بلدية اربد بمصادرة بسطته.

وأقالوا أن البلدية أقدمت أكثر من مرة على مصادرة بسطته، التي تعد مصدر دخله الوحيد، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن مصادرة البسطه وإحالتهم للقضاء.

بدوره، نفى مفتش عام البلدية، مؤيد دحادحة، قيام البلدية بمصادرة بسطته هذه الأيام، مشيرا إلى أن آخر مصادرة للبسطة كانت قبل شهر، وتم إرجاعها له في اليوم التالي.

وأشار إلى أن الاجهزة الأمنية تطوق البلدية كإجراء احترازي حيث تم وضع محافظ اربد ومدير الشرطة بصورة بالحادثة.