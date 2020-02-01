جامعة البلقاء تقوم برفع رسوم التنافس لبعض التخصصات بأثر رجعي  

ذكرت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” في بيان لها أصدرته، اليوم السبت، أن طلبة كلية الزرقاء الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية تفاجأوا بقيام إدارة الجامعة برفع رسوم الساعة للتنافس والموازي لعدد من تخصصات الدبلوم.

فقد تم رفع رسوم ساعة التنافس لتخصصات القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد والمختبرات الطبية بالإضافة إلى تخصص الصيدلة، من 25 دينار للساعة لتصبح بعد الرفع 30 دينار للساعة. كما تم رفع رسوم الموازي لنفس التخصص من 35 دينار للساعة لتصبح 40 دينار للساعة.

ولم تكتف إدارة الجامعة بذلك، بل طالبت الطلبة بدفع فرق الرسوم عن الفصل الدراسي الأول، في سابقة لم تحدث في تاريخ الجامعات الأردنية!!

يذكر بأن إدارة جامعة البلقاء التطبيقية قامت قبل ثلاث سنوات برفع رسوم كافة تخصصات البدلوم للتنافس والموازي بنسب فلكية، وصلت في التخصصات الهندسية إلى نسبة 400%، وهو الأمر الذي أثار موجة غضب كبيرة حينها، واحتجاجات طلابية واسعة.

وأشارت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” إلى أن إدارة الجامعة بهذا الإجراء تكون قد رفعت رسوم تخصصات الصيدلة والمختبرات الطبية واضطرابات التوحد، بنسبة تزيد على الـ300% في أقل من ثلاث سنوات.

واعتبرت الحملة هذا الإجراء من قبل إدارة الجامعة يصب في سياسات خصخصة الجامعات الرسمية، وتحويلها إلى شركات ربحية ترفد الخزينة بالأموال على حساب العملية التعليمية والأكاديمية وعلى حساب حق الطالب والمواطن بالتعلم. كما أن هذا الإجراء يتناقض وحديث الحكومة عن تشجيع التعليم المهني والتقني والدبلوم المتوسط.

كما رأت حملة “ذبحتونا” أن هذا القرار مخالف للقانون، كون الطلبة قاموا بالتسجيل في هذه التخصصات ضمن الرسوم المتفق عليها، وبالتالي لا يحق للجامعة رفع الرسوم لأنه “إخلال بالاتفاق بين الطرفين”. كما أن مطالبة إدارة الجامعة للطلبة بالدفع بأثر رجعي هو أمر غير مسبوق ويشير إلى عقلية أقرب إلى العقلية التجارية في التعاطي مع الطالب والمواطن.

على صعيد متصل، تواصلت حملة “ذبحتونا” مع وزارة التعليم العالي حول القضية، وطالبتها بالتدخل لدفع إدارة الجامعة التراجع عن قرارها غير القانوني.

وينظم طلية كلية الزرقاء وقفة احتجاجية أمام مبنى الكلية في الزرقاء بالقرب من المجمع الجديد، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الأحد الموافق 2 شباط 2020

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