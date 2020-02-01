"يوم محزن لأمريكا".. بيلوسي تتهم مجلس الشيوخ بالتستر على ترامب ولكن قرار عزله الذي أقره مجلس النواب قائم للأبد
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جرينتش+2 06:46
بعد 47 عاما.. بريطانيا تخرج من عضوية الاتحاد الأوروبي وتدخل في دوامة الخلاف والانقسام/ فيديو

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