أجواء باردة وفرصة لسقوط الأمطار اليوم وارتفاع الحرارة غدا

تكون الأجواء نهار اليوم السبت باردة بوجه عام، وغائمة جزئيا، وتهطل زخات خفيفة من المطر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ووفق دائرة الأرصاد الجوية، تسود ليلا أجواء شديدة البرودة وغائمة جزئيا، مع بقاء فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم غد الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة تتحول ليلا إلى شمالية شرقية.

وبعد غد الاثنين، يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مستقرة، وباردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم في عمان ما بين 10 – 6، وفي المرتفعات الشمالية من 7 – 4، وفي مرتفعات الشراة من 7 – 2، وفي مناطق البادية والسهول من 13 – 4، وفي مناطق الأغوار من 20 – 10، والبحر الميت 19 – 12، وفي خليج العقبة من 19 إلى 11 درجة مئوية.

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