اجهزة امن السلطة (المُختَرَقة) تنصح عباس بمواصلة التنسيق الامني وعدم الرد على خطة ترامب وانتطار التطورات الإسرائيلية
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مع بداية”سعد الذابح”.. اجواء ماطرة وانخفاض على درجات الحرارة اليوم

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