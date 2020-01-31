مستشار المرشد الإيراني: صفقة القرن امتداد للحروب الصليبية وسوف تفشل

ندد مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، بصفقة القرن التي اقترحها الرئيس الأمريكي كخطة للسلام، قائلا “على الأمريكيين أن يعلموا بأن الصهاينة سيغادرون المنطقة في غضون أقل من 25 عاماً مقبلة”.

وفي مؤتمر صحفي نشرته وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” وصف ولايتي صفقة القرن “بالإجراء الاستعراضي” مؤكداً أن “وحدة الفلسطينيين اليوم أمام الكيان الصهيوني لا سابق لها”.

وأضاف ولايتي “إن صفقة القرن هي مشروع يهدف لبيع وتقسيم الأراضي الإسلامية، واستمرار الحروب الصليبية التي جرت لاحتلال هذه البلدان”.

وأشار إلى أن “هذا الحلم الصهيو-أمريكي هو كابوس سيؤدي لطردهم من المنطقة”، مؤكداً أن “هذا المشروع لن يرى النور”.

وأشاد مستشار المرشد الأعلى بمراسم التشييع الكبيرة في جنازة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، واصفاً هذا التشييع “بالمهيب، الذي شكل صفعة قوية أولى لأمريكا”.

وذكر ولايتي في هذا المؤتمر سوريا واليمن “الانتصارات الأخيرة لمحور المقاومة في إدلب السورية وفي اليمن، ستكون سببا في مغادرة الكيان الصهيوني للمنطقة في غضون الـ25 سنة المقبلة، وأن مشروع ترامب كسابقه سيواجه الفشل، يقابله تعزيز محوار المقاومة بدمائهم”.

وقال في صفقة القرن بأنها “دعاية انتخابية، ستواجه شعوب وحكومات العالم الإسلامي التي ستقف موحدة أمامها”.

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