طائرة الاخلاء الاردنية تقلع من ووهان الصينية باتجاه عمان

اعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ضيف الله الفايز، عن إقلاع الطائرة الأردنية من مطار ووهان الصينية بإتجاه عمان، لاخلاء الاردنيين وعدد من المواطنين العرب بعد انتشار فيروس الكورونا.

وقال الفايز في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، ان الطائرة تقل 55 اردنيا و16 من جنسيات عربية.

وأضاف الفايز انه تم اجراء الفحوصات الطبية لهم قبل صعودهم الى الطائرة وجميعهم بصحة جيدة، مشيرا الى ان وزارة الصحة ستضعهم في الحجر التحفظي عند وصولهم لمدة 14 يوما .

ولفت الفايز إلى أن جزءا من مدينة ووهان حيث تواجد الطلبة الاردنيون فيها لم تسجل حالات إصابة بفيروس الكورونا، مشيرا إلى أن السلطات الصينية اتخذت الإجراءات الضرورية لعدم انتشار الفيروس.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه في 25 كانون الثاني بإرسال طائرة لإخلاء المواطنين الأردنيين الموجودين في مدينة ووهان الصينية بأسرع وقت ممكن.

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