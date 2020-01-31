رفضا وادانة لصفقة القرن.. القوى الحزبية والشبابية تنظم ظهر اليوم مسيرة حاشدة وسط عمّان

انطلقت مسيرة شعبية حاشدة، اليوم الجمعة، من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمّان، رفضا وتنديدا بخطة السلام الأمريكية المعروفة بـ”صفقة القرن”.

وجاءت المسيرة، بدعوة من التحالف الوطني من أجل اسقاط صفقة القرن، بمشاركة الحراكات الشعبية والحزبية والشبابية، حيث طالب المتظاهرون الشعوب العربية والإسلامية بضرورة التحرك دفاعا عن القدس والمقدسات.

وأكد المشاركون في المسيرة الشعبية الحاشدة على ضرورة درء أي عدوان أو استهداف جديد للقضية الفلسطينية، وكذلك أي استهداف للأردن، داعين الحكومة إلى موقف حازم تجاه تلك الخطة التي تستهدف المملكة.

وطالبوا بضرورة إلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الصهيوني على رأسها اتفاقية السلام المعروفة بـ”وادي عربة”، وإلغاء اتفاقية الغاز، كبادرة أولى لمواجهة الصفقة المنحازة للاحتلال.

كما رفعوا شعارات ترفض تصفية القضية الفلسطينية وإلغاء حق العودة، وترفض مزيدا من التوسع على حساب أراضي الضفة الغربية، مشددين في الوقت ذاته على أن أرض فلسطين كاملة من النهر إلى البحر.

كما انطلقت في عدد من المحافظات الأردنية، عقب صلاة الجمعة مسيرات ووقفات احتجاجية، منددة ببهذه الخطة الأمريكية المنحازة بشكل سافر للاحتلال الصهيوني.

وأكد المشاركون في الوقفات الاحتجاجية بأن أرض فلسطين كاملة للعرب والمسلمين، ولا تقبل المحاصصة مع اليهود، معتبرين بأن ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، مجرد هراء، ولن تقبل به الشعوب.

واستهجنوا المباركات العربية للصفقة، وحضور سفراء دول عربية للمؤتمر الذي أعلن فيه ترامب مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تفاصيل الصفقة، مطالبين شعوب تلك الدول برفض مواقف دولهم الرسمية.

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