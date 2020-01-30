نقابة الصحفيين تطالب الحكومة بمد يد العون للصحف الورقية

طالب مجلس نقابة الصحفيين الحكومة باتخاذ اجراءات عاجلة لانقاذ الصحف الورقية من أزماتها المالية والتي باتت تهدد وجودها بما ينطوي عليه ذلك من آُثار كبيرة على الساحة الوطنية والاعلامية والاجتماعية .

ووجه مجلس النقابة كتابا رسميا الى وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال يطالب فيه الحكومة الاستجابة لمطالب النقابة التي تقدمت بها عدة مرات في اطار الجهود المبذولة لدعم الصحافة الورقية.

وقال المجلس في كتابه : أنه وفي ضوء الأزمة المالية الكبيرة التي تعاني منها الصحف الورقية نؤكد أهمية اتخاذ اجراءات عاجلة لإنقاذ هذه المؤسسات الوطنية وفق المقترحات التي ترى النقابة وبناء على دراسات مالية دقيقة ستساهم في حل جزء كبير من المشاكل المالية التي تعاني منها الصحف.

وفي هذا السياق فقد طالب مجلس النقابة برفع سعر الإعلان الحكومي في الصحف ليصبح (1) دينار بدلا من (55) قرشاً خاصة في ضوء ارتفاع الكلف.

كما طالب بزيادة حصة الصحف الأقل انتشاراً من الإعلان الحكومي لتصبح (5)% بدلاً من (2)% وزيادة عدد اشتراكات الوزارات والمؤسسات الحكومية في الصحف.

وأكد المجلس ضرورة إعفاء الصحف من الرسوم والضرائب المفروضة عليها لمدة (5) سنوات على الأقل وتخفيض تعرفة الكهرباء على الصحف أسوةً بباقي القطاعات التي شملتها خطط التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة العام الماضي .

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