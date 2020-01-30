نادي خريجي الجامعات و المعاهد الباكستانية يندد بـ ” صفقة القرن”

اصدر نادي خريجي الجامعات والمعاهد الباكستانية اليوم الخميس البيان التالي..

يثمن نادي خريجي الجامعات و المعاهد الباكستانية عاليا مواقف قيادتنا الهاشمية و شعبنا الأردني بكافة اطيافه و قواه في رفض صفقة القرن التي تدعو الى تكريس الاحتلال للأرض العربية الفلسطينية و يندد النادي بما تسمى “خطة ترامب” للسلام و انحيازه الكامل للمشروع الصهيوني التوسعي العنصري.

و يؤكد النادي على مواقفنا الداعمة و الثابتة بموضوع الصراع العربي الصهيوني من انه صراع وجود و ليس صراع حدود.

فالأرض الفلسطينية هي عربية من النهر الى البحر و ستبقى كذلك و سيظل النادي و كافة القوى الوطنية و اشراف الامة و احرار العالم حاملي راية الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على ثرى فلسطين الطهور و عاصمتها القدس الشريف و هو السبيل الوحيد للسلام في المنطقة و العالم بأسره كما اننا في النادي نجدد وقوفنا و دعمنا المطلق لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني واللاأت الثلاث مؤكدين ان القدس خط احمر و ان الوصاية الهاشمية على القدس و المقدسات الاسلامية و المسيحية هي وصاية شرعية لا مجال للمساس بها.

كما يشيد النادي بالصمود الاسطوري للشعب العربي الفلسطيني الشقيق في كافة ارجاء الوطن المحتل و التضحيات الكبيرة التي يقدمها الشعب الفلسطيني يوميا دفاعا عن الأرض و العرض و نيابة عن الامة العربية و الإسلامية الخالدة و يدعو كافة احرار العالم و محبي العدل و السلام و مناصري القضايا الإنسانية الصادقة الى الوقوف الى جانب الشعب العربي الفلسطيني لإفشال هذه الصفقة المزعومة و بذل جهودهم الخيرة في المحافل الإقليمية و الدولية لمساعدة الشعب الفلسطيني المناضل و مناصرته لإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة و عاصمتها القدس الشريف، ويترحم على شهداء الجيش العربي الأردني و كافة شهداء الامة العربية و الإسلامية الذين سقطوا دفاعا عن القدس و عن ثرى فلسطين.

فلسطين و القدس ليست للبيع لا بالدرهم و لا بالدولار

فلسطين و تحريرها بالنسبة لنا دين و عبادة

عاشت فلسطين حرة عربية و المجد و الخلود لشهداء الوطن و الواجب و الخزي و العار لعرابوا صفقة القرن